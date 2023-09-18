بوتين يهنئ عمدة موسكو في حفل تنصيبه

حضر الرئيس فلاديمير بوتين حفل تنصيب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الاثنين، وأعرب له عن تهانيه بإعادة انتخابه لولاية جديدة.

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وهنأ بوتين سوبيانين بإعادة انتخابه، وقال في كلمته إن 76.39% التي حصل عليها سوبيانين من الأصوات، تؤكد على الثقة التي يحظى بها بين سكان العاصمة وتأييدهم لخططه، واعترافهم بنتائج عمله.

وحضر مراسم التنصيب مسؤولو المدينة والحكومة الفدرالية ونواب مجلس "الدوما" وسياسيون وناشطون اجتماعيون وعدد من المشاهير.

وأعلنت لجنة الانتخابات في مدينة موسكو الثلاثاء الماضي فوز سوبيانين بنسبة 76.39% من الأصوات، في ظل إقبال على التصويت بلغ 42.5%، بعد أن حصل في انتخابات عام 2018 على 70.17%.

وأدى سوبيانين اليمين عمدة للعاصمة الروسية لولاية جديدة.

المصدر: نوفوستي