سوبيانين يفوز بولاية جديدة كعمدة للعاصمة الروسية

فاز عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بولاية جديدة بعد حصوله على 76.39% من الأصوات في الانتخابات التي انتهت أمس الأحد.

أفاد بذلك موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية صباح اليوم الاثنين، موضحا أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز 100% من الأصوات.

وصوت لسوبيانين 499 114 2 ناخبا، بينما حصل مرشح الحزب الشيوعي ليونيد زيوغانوف، حفيد رئيس الحزب غينادي زيوغانوف، والذي حل في المرتبة الثانية، على 265 374 صوتا (8,11% من مجموع الأصوات).

وفي انتخابات مقاطعة موسكو احتفظ الحاكم الحالي أندريه فوروبيوف بمنصبه بحصوله على 83,68% من الأصوت (أكثر من 3 ملايين صوت)، مقابل 6,37% من الأصوات للمرشح الشيوعي الذي احتل المرتبة الثانية.

يتبع..