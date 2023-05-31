الناتج المحلي الإجمالي الروسي يسجل ارتفاعا للمرة الأولى منذ عام

سجل الاقتصاد الروسي نموا في أبريل، للمرة الأولى منذ عام، إذ أظهر الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 3.3% من حيث القيمة السنوية بعد انخفاضه بنسبة 0.7% في مارس الماضي.

وجاء في تقرير وزارة التنمية الاقتصادية "بشأن الوضع الحالي في الاقتصاد"، أنه "من حيث القيمة السنوية، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستوى العام الماضي بنسبة 3.3% (ناقص 0.7% على أساس سنوي في مارس)"

ووفقا للوزارة، نما الناتج المحلي الإجمالي في أبريل بنسبة 0.2%، بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% في الشهر السابق.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 سيكون 1.2%. وفي منتصف مايو، لم يستبعد الوزير مكسيم ريشيتنيكوف، أن يكون النمو أعلى قليلا من توقعات الوزارة. ووفقا للنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، يمكن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023 إلى 2%.

المصدر: تاس