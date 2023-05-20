النقد الدولي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا العام الماضي اقترب من مستوى قياسي

أفاد تحليل بيانات صندوق النقد الدولي، بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا العام الماضي تجاوز 15 ألف دولار، مقتربا من المستويات القياسية لعام 2013.

وبحسب هذه البيانات، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نهاية العام الماضي 15.44 ألف دولار، أي أنه ارتفع خلال العام بنسبة 22.3٪ أي 2.82 ألف دولار. كان هذا أعلى مستوى منذ عام 2013، عندما كان الرقم القياسي 15.93 ألف دولار.

إقرأ المزيد

ومن بين 100 دولة شملتها الدراسة، هناك 74 دولة، زاد فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وكانت أقوى زيادة في غيانا (89.1٪) وأرمينيا (40.6٪) وجورجيا (33.4٪) والكويت (32.7٪) وسيشيل (31٪).

وشهدت 25 دولة أخرى تراجع هذا المؤشر، منها 19 دولة في أوروبا.

حدث أكبر انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم في اليابان (-15.2٪) والسويد (-8.6٪) وكوريا (-7.9٪). تشمل المراكز العشرة الأولى أيضا هنغاريا وفرنسا وتشيلي وفنلندا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا.

المصدر: نوفوستي