"في توقعات الربيع".. المفوضية الأوروبية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي

حسن محللو المفوضية الأوروبية توقعاتهم لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، وذلك بناء على توقعات الربيع للمفوضية الأوروبية، التي صدرت اليوم الاثنين.

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ويعتقد خبراء ومحللو المفوضية أن الاقتصاد الروسي سينخفض هذا العام بنسبة 0.9%، بعد أن كانوا يتوقعون في خريف العام الماضي أن يسجل الاقتصاد الروسي في 2023 تراجعا بنسبة 3.2%.

كذلك حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام 2024 إلى نمو بنسبة 1.3%، بعدما كانت تتوقع سابق نموا بنسبة 0.9%.

وفي الأسبوع الماضي، نشر البنك المركزي الروسي تقريرا قدر فيه تراجع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الربع الأول من عام 2023 بنحو 2.3%، في الوقت نفسه يتوقع بنك روسيا (المركزي الروسي) أن ينمو الاقتصاد الوطني في الربع الثاني بنسبة 4.2% دفعة واحدة.

المصدر: نوفوستي