المركزي الروسي: التحدي الرئيسي لاقتصادنا يكمن في نقص العمالة

أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد الروسي الآن يتمثل في نقص العمالة، لا في ضعف التمويل.

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وقالت خلال جلسة استماع في مجلس "الدوما": "المشكلة الرئيسية التي تواجه اقتصادنا اليوم ليست في نقص المال، بل في نقص العمالة. ونحن نرى هذا، بالمناسبة في الدراسات الاستقصائية".

وأشارت نابيولينا إلى أن 13 ألف شركة تشارك في الدراسات الاستقصائية التي يجريها البنك المركزي، لاستطلاع المشكلات في الصناعات الرئيسية قبل كل قرار يطال سعر الفائدة.

ووفقا للدراسات، فقد وصلت البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي الروسي يتوقع نموا في الإقراض لقطاع الشركات العام المقبل.

وأضافت: "من المهم للغاية أن تذهب القروض المقدمة للشركات في المقام الأول إلى إعادة الهيكلة، لاسيما استبدال الواردات الأجنبية، وتعزيز السيادة التكنولوجية في روسيا".

ولفتت إلى أن البنك المركزي يعمل على تمكين البنوك من توجيه القروض التي تمنح لها لدعم النمو الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي