روسيا وكازاخستان تطرقان أبواب العالم الإسلامي بـ"الحلال"

صرح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، بأن روسيا وكازاخستان يمكنهما الترويج بشكل مشترك لتصدير المنتجات الحلال المعتمدة في أسواق الدول الإسلامية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها توكايف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أستانا عبر تقنية الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، المنعقد في مدينة كوستناي شمال غربي كازاخستان.

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ودعا توكايف قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من مكانة كازاخستان في العالم الإسلامي وفتح أسواق جديدة، وقال: "كازاخستان هي أحد مؤسسي المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تضم اليوم 37 دولة بعدد سكان يبلغ مليار ونصف المليار نسمة. يمكن لبلدينا أن يعملا بشكل مشترك على تعزيز تصدير المنتجات الحلال المعتمدة في هذه السوق الضخمة".

وبحسب خبراء تقدر قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية ما بين 1.5 مليار دولار و2.2 مليار دولار مع إمكانات نمو السوق إلى 4.1 مليار دولار بحلول العام 2028.

ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم إلى أستانا في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات مع رئيس كازاخستان. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين.

المصدر: RT + نوفوستي