بالأرقام.. بوتين وتوكايف يؤكدان استراتيجية العلاقة بين روسيا وكازاخستان

أشاد رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف، بالعلاقات بين البلدين، واستشهدا بمؤشرات اقتصادية تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين وتوكايف من أستانا عبر تقنية الفيديو للمشاركين في الجلسة العامة للمنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، المنعقد في مدينة كوستناي شمال غربي كازاخستان.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الرئيسين:

رئيس روسيا:

بوتين: 76 منطقة روسية تواصل تعاونها الثنائي مع مناطق في كازاخستان بشكل مستقل.

بوتين: ارتفاع المدفوعات بالعملتين الوطنيتين بين روسيا وكازاخستان.

بوتين: روسيا المستثمر الأكبر في اقتصاد كازاخستان بأكثر من 17 مليار دولار.

بوتين: كازاخستان بدورها استثمرت هذا العام 4.6 مليار دولار في روسيا.

بوتين: تم إعداد وثائق بقيمة 100 مليون دولار لإبرامها في منتدى التعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان.

رئيس كازاخستان:

توكايف: في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم، يتعين على كازاخستان وروسيا تنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات.

توكايف: نحن عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 37 دولة يقطنها 1.5 مليار نسمة ونصدر المواد الغذائية لمنطقة الشرق الأوسط.

توكايف: التبادل التجاري بين البلدين بلغ 27 مليار دولار وهو مستوى قياسي.

توكايف: الاستثمارات المباشرة من روسيا تجاوزت 20 مليار دولار.

توكايف: 19 ألف شركة روسية تنشط في كازاخستان من أصل 42 ألف شركة أجنبية.

ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم إلى أستانا في زيارة رسمية، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس كازاخستان، ويتوقع أن يتم خلالها توقيع مجموعة من الوثائق والاتفاقات لتعزيز العلاقات.

المصدر: RT