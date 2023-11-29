بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو وتم ضمان استقراره على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "إنها حقيقة واضحة بالفعل أنه على الرغم من العبء غير المسبوق بسبب القيود التي تم اعتمادها، فقد تم ضمان الاستقرار وقد دخل الاقتصاد في مسار النمو، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها".

وفي نوفمبر الجاري، كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

وفي شهر أكتوبر 2023، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

المصدر: RT