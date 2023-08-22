بوتين: الاقتصاد الروسي تفوق على نظيره الألماني في 2022 وصنف ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

وقال بوتين، اليوم الثلاثاء في اجتماع حكومي حول التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية في روسيا: "رغم التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها، والتي لا يزال بعض الخبراء يطلقونها وخاصة لدى الغربيين، صنفت روسيا بحلول نهاية العام 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم".

وأشار بوتين، إلى أن روسيا، بحسب بيانات البنك الدولي وتحديدا معيار الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية (PPP) احتلت المرتبة الخامسة ضمن أكبر الاقتصادات العالمية بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان متفوقة على ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي).

أما بحسب الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالقيمة الاسمية، فقد جاءت روسيا في نهاية العام 2022 في المرتبة الثامنة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة وفرنسا.

- بوتين: وضع الميزانية الروسية مستقر وخال من المخاطر.

- بوتين: وتيرة نمو الاقتصاد الروسي مستقرة.

يتبع..