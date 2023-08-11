هل نجح الغرب في حرمان روسيا من إيرادات النفط والغاز؟

دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين للحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي حققها الاقتصاد الروسي في النصف الأول من العام 2023.

وأشار ميشوستين اليوم الجمعة في اجتماع حكومي خصص للشؤون الاقتصادية، إلى أن استقرار الميزانية والوضع المالي تم تحقيقه مع مراعاة النفقات الدفاعية.

كذلك كشف رئيس الحكومة الروسية عن ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وقال: "الديناميكية الإيجابية للاقتصاد تؤدي إلى تحسن وضع الميزانية، فعلى مدى 7 أشهر نمت الإيرادات غير النفطية والغازية بنحو 20%، كما أن عائدات النفط والغاز صعدت في نهاية يوليو الماضي بنحو 5% مقارنة بفس الفترة من العام الماضي. نتوقع استمرار نمو (الإيرادات) في الأشهر المقبلة".

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كما أشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.5% وفي الربع الثاني وحده نما الاقتصاد بنسبة 4.6%.

وارتفاع إيرادات النفط والغاز يعد دليل على فشل العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث سعى الغرب من خلال وضع سقف لسعر البرميل الروسي إلى تقليص إيرادات الميزانية الروسية.

وهذا يتوافق مع تقرير لوكالة "بلومبرغ" صدر في نهاية فبراير الماضي، أشارت الوكالة فيه إلى روسيا تبيع نفطها الخام فوق سقف السعر البالغ 60 دولارا للبرميل الذي حدده الغرب.

المصدر: RT + بلومبرغ + نوفوستي