نمو الاقتصاد الروسي يلامس 2% في الربعين الأول والثاني

أعلن رئيس إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي كيريل تريماسوف، أن نمو الاقتصاد الروسي في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، سيلامس 2% حسب قراءة أولية.

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وجاء ذلك بحسب تصريحات للمسؤول الروسي أدلى بها للصحفيين في مدينة فلاديفستوك في أقصى الشرق الروسي اليوم الأربعاء.

وأضاف أن أداء الاقتصاد الروسي في الربع الأول كان أفضل من التوقعات، وأوضح قائلا إنه "في الربع الأول كان من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3%، وفي الربع الثاني نمو بنسبة 4.2%، لكن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1.8% في الربع الأول".

ووفقا لتوقعات البنك المركزي الروسي فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيسجل خلال العام الجاري ككل نموا بنسبة 0.5% - 2%.

وفي يونيو الجاري، صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن اقتصاد روسيا قريب جدا من مستوى النشاط الذي كان عليه في نهاية عام 2021.

وقالت المسؤولة في حديث، خلال مؤتمر تعليمي مرتبط بالقطاع المالي: "الآن اقتصادنا قريب جدا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان عليه في نهاية عام 2021، لقد استعاد إمكانياته".

المصدر: نوفوستي