رئيسة المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني يعود إلى مستواه الذي كان في 2021

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن اقتصاد روسيا قريب جدا من مستوى النشاط الذي كان عليه في نهاية عام 2021.

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وقالت المسؤولة في حديث، خلال مؤتمر تعليمي مرتبط بالقطاع المالي: "الآن اقتصادنا قريب جدا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان عليه في نهاية عام 2021، لقد استعاد إمكانياته".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الخبراء يتوقعون أن ينمو اقتصاد روسيا في نطاق 1 إلى 2% خلال 2023، كما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الروسي العام المقبل 2024 بنسبة 1.2% بعد تراجع بنسبة 0.2% في العام الجاري 2023.

المصدر: نوفوستي