متى سيعود الاقتصاد الروسي إلى مستواه قبل اندلاع الأزمة؟

رسمت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي، وقالت إن الاقتصاد الوطني سيعود إلى مستواه بالكامل ما قبل الأزمة في العام 2024.

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وأشارت المسؤولة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي حول السياسة النقدية، إلى أن الاقتصاد الروسي يواصل التعافي ويعود إلى مستواه قبل الأزمة.

ولفتت إلى أن قطاعات اقتصادية كالسياحة الداخلية والتعدين والهندسة الميكانيكية أصبحت نقاط نمو وستعود إلى مستوى ما قبل الأزمة في العام 2024.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الروسي وفقا لتقييمات الخبراء من المتوقع أن ينمو في نطاق 1% - 2% خلال العام الجاري 2023.

فيما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الروسي العام المقبل 2024 بنسبة 1.2% بعد تراجع بنسبة 0.2% في العام الجاري 2023.

المصدر: نوفوستي