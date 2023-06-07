في رسالة ترحيب بالمشاركين في منتدى بطرسبورغ.. بوتين: الاقتصاد الروسي سينمو بنحو 2% في 2023

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الروسي وفقا لتقييمات الخبراء من المتوقع أن ينمو في نطاق 1% - 2% خلال العام الجاري 2023.

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وجاء ذلك ضمن رسالة ترحيبية للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين المنعقد الشهر الجاري في سان بطرسبورغ.

كما أشار الرئيس الروسي، في الرسالة التي نشرت على موقع الكرملين اليوم، إلى أهمية التركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية والحد من عدم المساواة والفقر.

وأعرب بوتين عن امتنانه لقطاع الأعمال الروسي الذين بذل الكثير من الجهد للتغلب على عواقب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الروسي يعمل بنشاط في الواقع الاقتصادي الراهن.

كذلك شدد الرئيس الروسي على أهمية الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة والتركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيفة شرف.

ويأتي ذلك بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021. وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.

المصدر: RT