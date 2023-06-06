البنك الدولي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

رسم البنك الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2023 و2024، ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الروسي العام المقبل بنسبة 1.2% بعد تراجع بنسبة 0.2% في العام الجاري.

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ووفقا لتقرير المنظمة الدولية عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فإنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالقيمة الحقيقية في 2023 بنسبة 0.2%، وفي 2024 نموا بنسبة 1.2%.

وبالنسبة العام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.8%.

وتتماشى توقعات البنك الدولي لديناميكية الاقتصاد الروسي مع التقديرات التي كشف عنها في أبريل 2023، حينها نشر البنك تقريرا عن آفاق التنمية الاقتصادية لبلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

من جهتها تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الجاري 1.2%، فيما يتوقع بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) نموا اقتصاديا في حدود 0.5% - 2%.

المصدر: برايم