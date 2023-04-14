4 أرقام من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تلخص وضع الاقتصاد في 2023

نشرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعات محدثة لأداء الاقتصاد الوطني في 2023، وقال ممثل الوزارة إن تراجع الروبل الحالي تم أخذه في توقعات الوزارة للعام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نعم، لدينا هذا في الاعتبار (تراجع الروبل في التوقعات). يمكنني أن أذكر حقيقة أن هذا الضعف لم ينتقل مباشرة بعد إلى الأسعار، على الأرجح سيتسارع التضخم في النصف الثاني من العام".

وأضاف أن "التضخم سيصل إلى أدنى مستوى له في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى التأثير الأساسي في الربيع الماضي، عندما ارتفعت الأسعار في ظل طلب ملحوظ على السلع".

وفيما يلي توقعات وزارة التنمية الاقتصادية لعام 2023:

- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%

- زيادة الأجور الحقيقية بأكثر من 5%

- متوسط سعر صرف الدولار سيكون عند 76.5 روبل

- التضخم عند 5.3%

المصدر: برايم