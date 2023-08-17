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صحيفة: السلطات الروسية لن تشدد الضوابط على رأس المال في الوقت الراهن

مال وأعمال

صحيفة: السلطات الروسية لن تشدد الضوابط على رأس المال في الوقت الراهن
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة "فيدوموستي" اليوم الخميس نقلا عن مصدر، أن السلطات الروسية لن تفرض ضوابط أكثر صرامة على رؤوس الأموال لوقف انخفاض قيمة الروبل.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة مسألة فرض قواعد أكثر صرامة على مبيعات عائدات العملات الأجنبية.

وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إلى أنه تم إبرام اتفاق غير رسمي بين الحكومة الروسية وكبار الشركات المصدرة لزيادة بيع عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

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وواصلت العملة الروسية ارتفاعها اليوم الخميس، حيث سجل الروبل في التعاملات أعلى مستوى له أمام الدولار واليورو منذ 2 أغسطس الجاري.

المصدر: "فيدوموستي"

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