الروبل الروسي يواصل ارتفاعه ويسجل أعلى مستوى في أسبوعين

تواصل العملة الروسية ارتفاعها، حيث سجل الروبل في تعاملات اليوم الخميس أعلى مستوى له أمام الدولار واليورو منذ 2 أغسطس الجاري.

وبحلول الساعة 08:29 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 67 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 93.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 99 كوبيكا إلى 101.98 روبل.

كما تراجعت العملة الصينية اليوان بواقع 11 كوبيكا إلى 12.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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وتصعد العملة الروسية على خلفية تقارير تحدثت عن اتفاق غير رسمي أبرم بين الحكومة الروسية والشركات المصدرة لزيادة بيع عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

وتأتي التقارير بعد يومين من قرار المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا، في خطوة تهدف لدعم العملة الروسية.

وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث توقع المحللون الذين استطلعتهم وكالة "نوفوستي" رفع المؤشر بواقع 1.5% - 2%، ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار الروبل.

المصدر: RT