المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5%

قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا.

وجاء في بيان صدر عن المنظم الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة الرئيسي انطلاقا من 15 أغسطس 2023 بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% سنويا".

وحذر المركزي الروسي من استمرار مخاطر التضخم في التأثير على الاقتصاد، وقال: "يستمر الضغط التضخمي في الزيادة ففي الأشهر الثلاثة الماضية بلغ معدل النمو مع الأخذ في الاعتبار العامل الموسمي 7.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى 7.1%".

وأضاف أن "الزيادة في الطلب المحلي، التي تتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج، تعزز الضغط التضخمي وتؤثر على ديناميكيات سعر صرف الروبل من خلال زيادة الطلب على الاستيراد".

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والمستوى الجديد لسعر الفائدة يعد الأعلى منذ مايو 2022.

وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث توقع المحللون، الذين استطلعت آراءهم وكالة "نوفوستي" رفع المؤشر بواقع 1.5% - 2%، ويرى خبراء أن هذه الزيادة ستساعد في تهدئة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي استقرار سعر صرف الروبل.

وفي تعاملات أمس تراجعت العملة الروسية واقترب الدولار من مستوى 103 روبلات، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

وفي ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارته اليوم الثلاثاء لبحث السياسة النقدية، وتحديدا رفع سعر الفائدة الرئيسي.

المصدر: RT + نوفوستي