بوتين: خصوم روسيا لم يتوقعوا تجاوز القطاع المصرفي الروسي القيود الخارجية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء القطاع المصرفي الروسي في مواجهة العقوبات، وقال إن خصوم روسيا لم يتوقعوا أن ينجح هذا القطاع في تجاوز الصعوبات القادمة من الخارج.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال تقديم رئيس بنك "في تي بي" الروسي أندريه كوستين اليوم الاثنين تقريرا عن أداء البنك.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أهمية أن يتوخى البنك المركزي الروسي الحذر عندما يخفف السياسة النقدية.

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وأضاف أنه من الضروري هنا "توخي الحذر الشديد مع الليونة".

وعن أداء القطاع المصرفي الروسي في 2024، توقع رئيس بنك "في تي بي" تباطؤ الأداء المصرفي، وتراجع دخل البنوك في روسيا بما فيها "في تي بي" السنة المقبلة.

وقال إن هذا التراجع سيأتي في ظل تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الروسي لمواجهة التضخم، حيث رفع سعر الفائدة ما سيحد من الاقتراض، بما في ذلك القروض الشخصية.

المصدر: RT