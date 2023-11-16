رئيسة المركزي الروسي: سنعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في 2024

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في العام 2024، حينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد.

وقالت المسؤولة في كلمة بمجلس الدوما الروسي اليوم الخميس: "بناء على السيناريو الأساسي لدى "بنك روسيا" سيعود التضخم في العام المقبل 2024 إلى المستوى المستهدف 4%، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة".

وأضافت نابيولينا، أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل مرتفعا لبعض الوقت وذلك أمر ضروري لكبح عجلة التضخم.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي:

- الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي كانت ضرورية.

- محفظة الرهن العقاري للبنوك الروسية نمت على مدى الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 32%.

- التضخم في روسيا يتجاوز الآن مستوى 7%.

- المنظم الروسي سيكون مستعدا العام المقبل لخفض سعر الفائدة الرئيسي، عندما يقترب التضخم السنوي من هدف 4%.

وفي أكتوبر الماضي، رفع البنك المركزي الروسي بشكل مفاجئ للأسواق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين مرة واحدة إلى 15% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.

كذلك رفع المنظم الروسي توقعات التضخم في روسيا للعام الجاري 2023 إلى 7% - 7.5% وفي العام القادم 2024 إلى 4% - 4.5%.

المصدر: RT