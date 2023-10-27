البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2% إلى 15% سنويا

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

وأشار "بنك روسيا" إلى أن نمو الطلب المحلي يفوق إمكانيات زيادة الإنتاج الحالية، كما أن معدلات الإقراض لا تزال مرتفعة وفي مثل هذه الظروف لا بد من تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وعقب القرار صعدت العملة الروسية بقوة في بورصة موسكو، وتم تداول الدولار دون مستوى 93 روبلا، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهر.

إقرأ المزيد

وبدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة منذ يوليو الماضي لكبح التضخم، وحسب وزراة التنمية الاقتصادية بلغ التضخم حتى 23 أكتوبر الجاري 6.59% على أساس سنوي.

وسعر الفائدة الرئيسي هو النسبة المئوية الدنيا التي يمنح بها البنك المركزي القروض للبنوك التجارية لمدة أسبوع، كما أنه مستعد لقبول الودائع من المؤسسات المالية عندها، ومستوى سعر الفائدة يؤثر على معدل التضخم.

المصدر: RT