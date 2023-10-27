هبوط الدولار في بورصة موسكو بعد قرار غير متوقع من المركزي الروسي

صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع روبل واحد (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.70 روبل، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهر.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.34 روبل إلى 98.25 روبل، كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 14 كوبيكا إلى 12.63 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

المصدر: RT