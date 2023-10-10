بعدما توقع انكماشه.. صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي لـ2023

حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%، أي أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.2% هذا العام.

وجاء ذلك بحسب تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، في الوقت نفسه تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام القادم 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية من 1.3% إلى 1.1%.

وكان صندوق النقد الدولي يتوقع في العام 2022 انكماش الاقتصاد الروسي في هذا العام 2023 بنسبة 2.1%.

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ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن الاقتصاد الوطني سينمو العام الجاري بنسبة 2.8% وفي العامين 2024 و2025 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.3% وفي العام 2026 بنسبة 2.2%.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

المصدر: RT