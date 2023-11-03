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بوتين: الاقتصاد الروسي سينمو في 2023 خلافا لاقتصادات أوروبية ستتجه إلى المنطقة الحمراء

مال وأعمال

بوتين: الاقتصاد الروسي سينمو في 2023 خلافا لاقتصادات أوروبية ستتجه إلى المنطقة الحمراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

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وخلال لقاء مع التشكيلة الجديدة للغرفة المدنية في روسيا تساءل الرئيس الروسي عن النتائج التي حققها الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من التخلي عن موارد الطاقة الروسية، مشددا على موسكو ليست سعيدة بتراجع الاقتصاد الأوروبي لكنه ببساطة يوضح واقع الأمور.

وقال بوتين: "لقد تخلى الغرب عن موارد الطاقة الروسية فماذا كانت النتيجة؟ بنهاية العام سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 2.8% أو 2.9% أو حتى إلى  3%، أما في الاقتصادات الرائدة بأوروبا سيعانون من تراجع الاقتصاد، ليس تراجعا كبيرا، لكنه تراجع".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

وفي شهر أكتوبر الجاري، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

المصدر: RT

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