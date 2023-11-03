بوتين: روسيا تتحول من "محطة وقود" إلى الاكتفاء الذاتي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تتحول من "محطة وقود" إلى دولة مكتفية ذاتيا حيث أصبحت المنتجات المعالجة تمثل الآن 43% من الهيكل الاقتصادي للبلاد.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع التشكيل الجديد للغرفة المدنية الروسية، حيث أشار الرئيس إلى أن روسيا تتحول الآن إلى دولة تمتلك بالفعل 43% من هيكل النمو الاقتصادي في الصناعات التحويلية، وتابع: "وهكذا سنتوقف أن نصبح (محطة وقود) ولسنا اقتصادا كما كانوا يتهموننا ذات مرة. سيتغير كل هذا عندما نصبح مكتفين ذاتيا، وسيكون هناك عدد أقل ممن يريدون استبعادنا من بعض المنظمات، وسيكون هناك المزيد والمزيد ممن يريدون الاعتذار ودعوتنا للعمل معا في مجموعات متنوعة".

وتساءل الرئيس بشأن نتيجة استغناء الغرب عن موارد الطاقة الروسية قائلا: "لقد استغنى الغرب عن موارد الطاقة الروسية، "فماذا كانت النتيجة؟ بنهاية العام سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2.8% أو 2.9%، يقارب الـ 3%، أما في الاقتصادات الرائدة بأوروبا سيعانون من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ليس تراجعا كبيرا، لكنه تراجع".

وأكد الرئيس على أن روسيا لا تزال تدافع عن تاريخها وقيمها وثقافتها ولغتها بعكس "الغزاة الغربيين" الذين يزعمون بانتصارهم على اللغة والثقافة بما يدمر الأمم.

وشدد الزعيم الروسي على أنه في جميع نقاط التحول في روسيا، فإن وحدة الشعب هي المفتاح.

المصدر: RT