ديمبلي: مبابي سيذهب إلى السعودية! (فيديو)

رد جناح نادي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بشكل طريف ومثير عند سؤاله بشأن وجهة زميله في الفريق الباريسي والمنتخب الفرنسي كليان مبابي الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن سان جيرمان.

وخلال حفل توزيع جوائز موسم 2023ـ 2024 للدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين، سئل ديمبلي إذا كانت لديه أي معلومة بشأن النادي الجديد لمبابي، فرد :"كما قال مارسيل ديساييه، سيذهب إلى السعودية"، في إشارة إلى تصريح سابق لأسطورة الكرة الفرنسية مارسيل ديساييه الذي قال إن مبابي سينتقل إلى الدوري السعودي وليس ريال مدريد.

💬 Ousmane Dembélé esquive la question sur l'avenir de Kylian Mbappé : « Marcel Desailly l'a dit, il va aller en Arabie saoudite » #TropheesUNFPpic.twitter.com/5cz1e9XM0j — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 13, 2024

ومع إجابة ديمبلي على السؤال بتلك الطريقة، لم يتمكن مبابي من إخفاء ضحكته أمام كلمات صديقه، وسرعان ما نفى تصريح ديمبلي بابتسامة.

وكان مبابي أعلن الجمعة الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع "إنستغرام".

تجدر الإشارة إلى أن مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.

المصدر: صحيفة "ليكيب"