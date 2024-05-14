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مصر.. مدينة فضائية ضخمة تستعد للظهور (صور)

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مصر.. مدينة فضائية ضخمة تستعد للظهور (صور)
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تعمل مصر على بناء مدينة فضاء جديدة على أرض العاصمة الإدارية لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة.

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وتسعى مصر لبناء المدينة الفضائية، على مساحة تبلغ 115 فدانا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية، حيث تشمل المدينة المبنى الرئيسي لوكالة الفضاء المصرية، والمبنى الاداري، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومكتبة كبرى خاصة بالمجال الفضائي، ومبنى كبير للمراقبة والتحكم للمدينة، بالإضافة إلى مجموعة من المباني والإنشاءات للفنيين والعاملين بمركز تجميع الأقمار الصناعية، كما تضم المدينة الفضائية المصرية مبنى يخص وكالة الفضاء الأفريقية، والتي حظيت الدولة المصرية بإنشائه.

تتضمن المدينة أيضا معمل النموذج الهندسي، ومعمل البيئة الفضائية، ومعمل اختبار الخلايا الشمسية الفضائية.

كما استطاع مركز التصميم وإنتاج الأقمار الصناعية إنتاج أول قمر صناعي مصري "مصر سات 2" بخبرات صينية وإطلاقه للفضاء في ديسمبر الماضي من قاعدة تيوتشان الصينية.

المصدر: RT

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