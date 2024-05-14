شاهد.. رد فعل غوارديولا بعد انفراد سون بحارس مرمى مانشستر سيتي

تفاعل مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل مثير مع هجمة خطيرة لتوتنهام خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 86 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مان سيتي بهدف دون رد، ارتكب مدافعه مانويل أكانجي هفوة "قاتلة" ليخطف منه مهاجم توتنهام سون هيونغ مين الكرة وينفرد بالمرمى.

Ortega sauve Manchester City de l’égalisation face à Heung-min Son. 🤯



La réaction de Guardiola… 🤣



🎥 @CanalplusFootpic.twitter.com/RZtlmBlBCR — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2024

ردة فعل جوارديولا على فرصة سون بعد خطأ المدافع اكانچي 😂 pic.twitter.com/RtgEcuufs0 — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) May 14, 2024

وخلال انفراد سون بمرمى "السيتي" ظهر غوارديولا وهو يمسك برأسه قبل أن يسقط ويستلقي على الأرض، وعندما تصدى الحارس البديل الألماني ستيفان أورتيغا ببراعة لتسديدة المهاجم الكوري الجنوبي تنفس المدرب الإسباني صعداء.

É muita emoção em um jogo só né Guardiola kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/AcF0vd8239 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) May 14, 2024

kkkkkkkkk a reação do guardiola com o gol perdido cara a cara do Son pic.twitter.com/xkGUJmGUfz — njdeprê - marlon (@njdmarlon) May 14, 2024

وعاقب بعدها مان سيتي توتنهام، وهز شباكه بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها المهاجم إيرلينغ هالاند لتنتهي المباراة بفوز "السيتي" بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة، فيما فقد توتنهام أمل احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري الأبطال، حيث يتأخر عن أستون فيلا الرابع بفارق خمس نقاط.

المصدر: RT