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شاهد.. رد فعل غوارديولا بعد انفراد سون بحارس مرمى مانشستر سيتي

الرياضة

شاهد.. رد فعل غوارديولا بعد انفراد سون بحارس مرمى مانشستر سيتي
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تفاعل مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل مثير مع هجمة خطيرة لتوتنهام خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 86 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مان سيتي بهدف دون رد، ارتكب مدافعه مانويل أكانجي هفوة "قاتلة" ليخطف منه مهاجم توتنهام سون هيونغ مين الكرة وينفرد بالمرمى.

وخلال انفراد سون بمرمى "السيتي" ظهر غوارديولا وهو يمسك برأسه قبل أن يسقط ويستلقي على الأرض، وعندما تصدى الحارس البديل الألماني ستيفان أورتيغا ببراعة لتسديدة المهاجم الكوري الجنوبي تنفس المدرب الإسباني صعداء.

وعاقب بعدها مان سيتي توتنهام، وهز شباكه بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها المهاجم إيرلينغ هالاند لتنتهي المباراة بفوز "السيتي" بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة، فيما فقد توتنهام أمل احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري الأبطال، حيث يتأخر عن أستون فيلا الرابع بفارق خمس نقاط.

المصدر: RT

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