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بعد انتشار أنباء عن شجارهما.. "ليكيب" تكشف حقيقة ما جرى بين مبابي والخليفي قبل مواجهة تولوز

الرياضة

بعد انتشار أنباء عن شجارهما..
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نفى متحدث باسم باريس سان جيرمان وقوع أي مشاجرة بين رئيس النادي ناصر الخليفي، والمهاجم كيليان مبابي قبل مواجهة تولوز (1-3) الأحد الماضي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي والخليفي، ناقشا التفاصيل المالية لرحيل المهاجم الفرنسي قبل مواجهة تولوز، مضيفة أنه
لم يتم بعد إيجاد حل ودي لنهاية مغامرة مبابي في باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن مبابي الذي سيغادر سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل، لينضم على الأرجح إلى ريال مدريد، التقى بناصر الخليفي، ولويس كامبوس، مستشار الكرة في النادي الباريسي، قبل المباراة ضد تولوز مساء الأحد، لمناقشة التفاصيل المالية لرحيله.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان"، فقد تشاجر الخليفي ومبابي خلال هذا الاجتماع، وهو ما نفاه متحدث باسم باريس سان جيرمان يوم الاثنين وفقا لما نقلته "ليكيب".

وأوضح المتحدث "لم يحدث أي نزاع بين اللاعب والرئيس، كانا يلتقيان بشكل منتظم قبل المباريات لإنهاء تفاصيل رحيله (مبابي) في نهاية الموسم بعد سبعة أعوام قضاها مع الفريق".

وأضاف: "كل اجتماع بينهما كان بناء ومثمرا، بما في ذلك اجتماع الأحد".

المصدر: "ليكيب"

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