دخول صاروخ "بولافا" النووي العابر للقارات الخدمة في الأسطول البحري الروسي

أعلن كبير مصممي معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية يوري سولومونوف دخول صاروخ "بولافا" النووي العابر للقارات الخدمة في القوات البحرية الروسية.

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وأضاف سولومونوف أن مرسوما بهذا الصدد صدر في 7 مايو 2024، وجرى اعتماد "بولافا" بعد اجتيازه كافة الاختبارات والتصاريح الحكومية اللازمة.

وتحمل هذا النوع من الصواريخ غواصات أساطيل الشمال والمحيط الهادئ الروسية، بواقع 16 صاروخا للغواصة الواحدة.

ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب ويبلغ مداه أكثر من 9 آلاف كيلومتر، ويمكنه حمل 6 إلى 10 رأسا حربية بشدة 100-150 كيلو طن لكل منها، ويبلغ وزن الصاروخ 37 طنا.

المصدر: زفيزدا