بوتين في مقابلة مع "شينخوا": منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا مع مراعاة مصالح الدول المشاركة بالصراع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة وكالة "شينخوا" إن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصالح جميع الدول المشاركة في الصراع".

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وأشار بوتين إلى أن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تتضمن محادثات جادة حول الضمانات الأمنية لروسيا من جهة والجانب المعارض من جهة أخرى.

ولفت بوتين إلى أن المشكلة الرئيسية على وجه التحديد لحل هذا الصراع تتمثل في موثوقية أي ضمانات أمنية، لأن روسيا بصدد التعامل مع دول تفضل دوائرها الحاكمة نظاما عالميا لا يستند إلى القانون الدولي.

وقال الرئيس الروسي إلى إن الخطوات التي اقترحتها بكين لحل الأزمة الأوكرانية يمكن أن تشكل الأساس للعملية السياسية والدبلوماسية.

يذكر أن الزعيمين الروسي والصيني سيناقشان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا خلال محادثات تجمعهما في الصين يومي 16 و17 مايو.

ومن المقرر أي يجري الزعيمان محادثات روسية - صينية في صيغ ضيقة وموسعة، كما سيبحث الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أيضا التعاون الدولي داخل الأمم المتحدة و"بريكس" و"منظمة "شنغهاي للتعاون".

المصدر: RT