بعد أن أسقطتها بالقاضية.. المقاتلة السعودية هتان السيف تشعل مواقع التوصل بتصرفها مع المصرية ندى فهيم

في موقف أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، قامت بطلة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف، بزيارة المصرية ندى فهيم للاطمئنان عليها بعد نزالهما الأخير المثير للجدل.

وأسقطت هتان السيف منافستها ندى فهيم بالضربة القاضية وهي ضربة في الرأس، خلال الجولة الثانية من النزال الاستعراضي الذي جمعهما الجمعة الماضي ضمن بطولة "PFL"، ونقلت المقاتلة المصرية على إثرها إلى المستشفى مباشرة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، صورا على نطاق واسع لهتان وهي برفقة ندى فهيم خلال زيارتها لها في المستشفى وتهديها باقة من الورود.

البطله هتان السيف

زارت منافستها المصريه ندى لتطمئن علي صحتها وتقدم لها الورد



واحده من اهم صور التنافس الرياضي الشريف والرقي السعودي والمحبه لإخواننا المصريين



هتان

شكرا لك في الحلبه

وخارج الحلبه pic.twitter.com/KumhBZfVHY — ماجد العبيد (@drmajedalobaid) May 14, 2024

هتان السيف تزور منافستها المصرية للاطمئنان عليها وتهديها باقة من الورود https://t.co/jihVZ1bg3l — مانى (@2XzJvCqfaWHaYoF) May 14, 2024

ومن جانبها، عبرت ندى فهيم في منشور لها على منصة "إنستغرام"، عن أسفها الشديد للمناوشات التي حدثت بينها وهتان قبل وبعد نزالهما، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وأنها تعتذر عن أي تصرف غير لائق صدر منها قبل أو بعد النزال، سواء تجاه هتان أو تجاه الشعب السعودي.

كما هنأت ندى فهيم منافستها هتان بفوزها المستحق، وشكرت كل من ساندها ودافع عنها خلال هذه الفترة.

ورفضت ندى فهيم الخوض في تفاصيل ما حدث قبل النزال، واكتفت بتأكيد أن مدربها قد أوضح بعض الكواليس التي لم تكن تقصد من ورائها أي إساءة.

وختمت المقاتلة المصرية منشورها بالتعبير عن أملها في أن يتقبل الجميع اعتذارها، وأن تظل العلاقات بين مصر والسعودية قوية ومتينة، مؤكدة على أن شعبي البلدين "إخوة".

المصدر: RT + وكالات