بوتين: نقيم إيجابيا الرؤية الصينية للتسوية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تقيم إيجابيا الموقف الصيني تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية، نشر نصه على موقع الكرملين، فجر الأربعاء: "نقيم إيجابيا مواقف الصين تجاه تسوية الأزمة الأوكرانية. وتدرك بكين جيدا أسبابها الجذرية وأهميتها الجيوسياسية".

وأشار بوتين إلى أن الأفكار التي وردت في الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا، والتي تقدمت بها بكين في عام 2023، "تدل على السعي الصادق لأصدقائنا الصينيين إلى المساهمة في استقرار الوضع".

وأشاد بالمبادئ الأربعة الإضافية التي تقدم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا.

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وقال بوتين إن "الخطوات الواقعية والبناءة التي اقترحتها بكين لتحقيق السلام عبر التخلي عن المصالح الضيقة وزيادة حدة التوتر، وتقليص التأثير السلبي للنزاع على الاقتصاد العالمي واستقرار سلاسل التوريدات الصناعية العالمية تطور الأفكار حول ضرورة تجاوز عقلية الحرب الباردة ومبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة أعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل".

وتابع: "ولذلك يمكن أن تشكل أساسا للعملية السياسية والدبلوماسية التي من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار قلق روسيا في مجال الأمن وتساعد في إحلال السلام الثابت والطويل الأمد".

وأعرب بوتين عن أسفه "لعدم تأييد أوكرانيا ورعاتها الغربيين لتلك المبادرات"، مضيفا أنهم "غير مستعدين للحوار المتكافئ والنزيه والمفتوح، المبني على الاحترام المتبادل ومراعاة البعض مصالح البعض الآخر".

وحمل بوتين الدول الغربية وسياساتها المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في العالم في الوقت الراهن.

المصدر: RT