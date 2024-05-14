صحيفة "لوموند": المجندون الأوكرانيون الجدد يخشون أن تتم التضحية بهم في سبيل قرى لم يسمعوا بها

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال نشرته أن المجندين الجدد في قوات كييف يخشون أن تتم التضحية بهم على جبهات القتال في سبيل قرى ومناطق لم يسمعوا بها في حياتهم.

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن نائب قائد كتيبة في اللواء الخامس في القوات الأوكرانية، أن المجندين الأوكرانيين الذين تم حشدهم مؤخرا يخشون من التضحية بهم على الجبهات في سبيل قرى لم يسمعوا بأسمائها مطلقا.

وبحسب نائب قائد الكتيبة، فإن بعض المجندين لا يثقون بالقيادة الأوكرانية، لافتا إلى أن أكبر مخاوفهم هي أن "تتم التضحية بهم من أجل قرى الدونباس التي لم يسمعوا عنها في حياتهم".

هذا ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري على مشاريع قوانين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا.

كما اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تعبئة المساجين المدانين قضائيا في أوكرانيا، وذلك بتصويت 279 نائبا لصالح اعتماد الوثيقة.

وكانت وزارة العدل الأوكرانية، قد أيدت منذ فترة طويلة تعبئة السجناء والمدانين. وزعمت الوزارة أن آلاف السجناء مستعدون للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، وبشكل عام يمكن تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف شخص من ذوي السوابق الجنائية.

وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي