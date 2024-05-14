ميشوستين مخاطبا بوتين: الحكومة فريقكم ونحن مستعدون لانجاز مهامنا تحت قيادتكم

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الثلاثاء بأن الحكومة هي فريق رئيس الدولة، وهي مستعدة لإنجاز جميع المهام الموكلة إليها.

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وقال ميشوستين في اجتماع مع مجلس الوزراء مخاطبا الرئيس فلاديمر بوتين: "فلاديمير فلاديميروفيتش، حكومة الاتحاد الروسي هي فريقك، ونحن على استعداد للبدء في معالجة وتنفيذ جميع المهام الموكلة إلينا".

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مراسيم تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد في الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية.

كما أصدر بوتين تعليمات للحكومة الجديدة بتشكيل فريق عمل كامل في الوزارات والمديريات إبان فترة قصيرة معولا على خبرة الوزراء الجدد وهم ممن أدار مقاطعات روسية سابقا.

وحافظ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ومعظم الوزراء على مناصبهم. ومن أبرز التغييرات تعيين المساعد السابق للرئيس، أندريه بيلاوسوف، وزيرا للدفاع.

ويعقد الرئيس الروسي مساء اليوم اجتماعا مع الحكومة الجديدة.

المصدر: RT