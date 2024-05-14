بوتين يوجه الحكومة الجديدة بتشكيل فريق كامل في وقت قصير

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة الجديدة بتشكيل فريق عمل كامل في الوزارات والمديريات إبان فترة قصيرة معولا على خبرة الوزراء الجدد وهم ممن أدار مقاطعات روسية سابقا.

وأكد رئيس الدولة في اجتماع مع مجلس الوزراء الجديد على "ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بالموظفين على مستوى الوزارات والإدارات في وقت قصير حتى يتم تشكيل الفريق بالكامل، ويبدأ العمل بثقة وفعالية".

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وقال بوتين: "لدينا ستة وزراء جدد، أربعة منهم جاءوا من أقاليم في روسيا، هؤلاء أشخاص معروفون لنا جيدا، ويتمتعون بخبرة جيدة".

وأضاف الرئيس: "أعول عليهم بأن يطبقوا كل مهاراتهم وخبراتهم في أقاليم روسيا الاتحادية من أجل حل المهام التي تواجههم على مستوى الحكومة الفدرالية بأقصى قدر من الفعالية"، مؤكدا أن الوزراء الجدد الذين عملوا في الأقاليم الروسية سابقا، اكتسبوا المزيد من الخبرة والمعرفة والإحساس بحاجات هذه الأقاليم.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد في الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تاس