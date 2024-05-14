بوتين يوقع المراسيم بشأن تعيين الوزراء الجدد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، المراسيم حول تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد في الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية.

ولأول مرة تم تشكيل الحكومة وفقا للإجراءات الجديدة المحددة بموجب التعديل على الدستور الذي تم إدخاله في عام 2020، حيث جرت المناقشة بشأن كل المرشحين والمصادقة عليهم في البرلمان.

وحسب التعديل الدستوري، لا يحق للرئيس رفض المرشح لمنصب في الحكومة في حال مصادقة مجلس الدوما أو الاتحاد عليه.

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وتضم الحكومة الجديدة 10 نواب لرئيس الوزراء و21 وزيرا. ولم يتغير عدد الوزارات وأسماؤها بالمقارنة مع الحكومة السابقة.

وحافظ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ومعظم الوزراء على مناصبهم. ومن أبرز التغييرات تعيين المساعد السابق للرئيس، أندريه بيلاوسوف، وزيرا للدفاع.

ويعقد الرئيس الروسي مساء اليوم اجتماعا مع الحكومة الجديدة.

المصدر: تاس