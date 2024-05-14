مجلس الدوما الروسي يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة

وافق مجلس الدوما الروسي على جميع الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة، والذين تعود مسألة تعيينهم إلى مجلس الدوما.

أعضاء الحكومة الجدد:

- وزير النقل، رومان ستاروفويت

- وزير الصناعة والتجارة، أنطون أليخانوف

- وزير الطاقة، سيرغي تسيفيليف

- وزيرة الزراعة، أوكسانا لوت

- وزير الرياضة، ميخائيل ديغتياريوف

واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم في الحكومة الجديدة وهم:

- وزير العمل والحماية الاجتماعية؛ أنطون كوتياكوف

- وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛ ألكسندر كوزلوف

- وزير التعليم؛ سيرغي كرافتسوف

- وزيرة الثقافة؛ أولغا ليوبيموفا

- وزير التنمية الاقتصادية؛ مكسيم ريشتنيكوف

- وزير المالية؛ أنطون سيلوانوف

- وزير الصحة؛ ميخائيل موراشكو

- وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛ إريك فيزولين

- وزير التعليم والعلوم؛ فاليري فالكوف

- وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛ أليكسي تشيكونكوف

- وزير التنمية الرقمية والاتصالات؛ ماكسوت شادييف

وعقد أعضاء اللجان المختصة في مجلس الدوما الروسي اجتماعات يوم الأحد 12 الماضي مع المرشحين لشغل مناصب وزارية.

وبموجب القانون الروسي يتم تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء، باستثناء وزارت الأمن والشؤون الخارجية، من قبل الرئيس بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحاتهم، ولا يحق لرئيس الدولة رفض التعيين.

ويعين الرئيس الروسي وزيرا الداخلية والدفاع والخارجية بعد التشاور مع مجلس الاتحاد.

المصدر: نوفوستي