بعد نشر فيديو لعملية ألحقت خسائر بالجيش الإسرائيلي.."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل الثلاثاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 14 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 16:00: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 في ثكنة معاليه غولاني بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 16:50: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

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- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 13:10: بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو الإسرائيلي فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان ادارته ‏والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.

2- الساعة 14:35: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، كرد على ‏اعتداءات العدو ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

3- الساعة 15:15:‏ استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، كرد على ‌‏اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدة يارون».

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جدير بالذكر أنه عقب الإعلان عن مقتل مستوطن وإصابة 5 عسكريين يوم الثلاثاء بصواريخ أطلقها "حزب الله" نحو منطقة "أدميت"، ذكرت صفحات إخبارية إسرائيلية تنشر آخر المستجدات على تطبيق "تلغرام"، أن هذه هي حالة "القتل الرابعة والعشرون التي يتسبب فيها "حزب الله" في الشمال".

هذا وعرض "حزب الله" مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT