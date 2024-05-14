الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عدة مناطق في شمال غزة إخلاءها فورا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي أن الجيش طلب من سكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة مغادرة منازلهم بشكل عاجل تحسبا لعملية عسكرية محتملة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه طُلب من سكان 3 مناطق كبيرة شمال القطاع، وهي الكرامة والسلاطين والزهور، بالإضافة إلى عدة أحياء أخرى، "إخلاءها فوراً إلى مراكز إيواء آمنة" تقع غرب مدينة غزة.

ونشر إدرعي التحذير على صفحته في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي باللغة العربية.

وبحسب المتحدث، فإن حركة "حماس"، "تستخدم هذه المناطق للقيام بأنشطة إرهابية وإطلاق صواريخ على إسرائيل"، مضيفا أن الجيش سيتخذ إجراءات بشكل عاجي.

المصدر: RT