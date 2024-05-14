نائب وزير الخارجية الروسي والسفير المصري يؤكدان أن القيام بعملية عسكرية في رفح أمر غير مقبول

شدد ممثل الرئيس الروسي الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير المصري في موسكو نزيه نجاري على عدم جواز العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم الأحد، إن نائب وزير الخارجية الروسي والسفير المصري أجريا مباحثات و"تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم جواز القيام بعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية، والواقعة في جنوب قطاع غزة".

ووفقا للبيان أكدت موسكو والقاهرة على ضرورة التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مساعدات إنسانية مستدامة لسكان القطاع.

وأضافت وزارة الخارجية أن الجانبين أكدا على ضرورة "إقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس صيغة الدولتين وفقا للإطار القانوني الدولي المقبول عموما للتسوية وهو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط".

وتحدث نجاري على وجه الخصوص عن الجهود التي تبذلها مصر لحماية المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك دعم القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

المصدر: تاس