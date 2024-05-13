وزيرة خارجية جنوب إفريقيا : انضمام مصر إلى الدعوى ضد إسرائيل يعطي زخما أكبر للقضية الفلسطينية

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور اليوم الاثنين إن انضمام مصر إلى الدعوى المقدمة من قبل بلادها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيعطي زخما أكبر للقضية الفلسطينية.

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وأعربت باندور في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية" عن أملها في التعاون مع مصر لتنفيذ آليات جيدة ومتسقة بشأن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المصرية كافة التي تسعى إلى تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضافت: "الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الأبرياء وتحديدا النساء والأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه، ونحن مستمرون بهذه الجهود من أجل تطبيق كافة القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولدينا الكثير من الشهود أمام المحكمة بشأن هذه الجرائم".

وأردفت: "يجب ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، ونؤكد رفضنا التام للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وسنواصل جهودنا للضغط على مجلس الأمن لضمان تحقيق السلام والاستقرار في العالم".

ودعت باندور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام النظام المؤسسي لحقوق الإنسان الذى تم إنشاؤه، وقالت: "نرفض أى محاولات من أى طرف لوضع أى عوائق في سير عمل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، كما أن على العدل الدولية والجنائية الدولية الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

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في نهاية ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.

هذا وأعلنت العديد من الدول انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ومنها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

المصدر: القاهرة الإخبارية