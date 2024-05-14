 
مباشر

شاهد.. رد حكيمي على مذيعة سألته عن شعوره بعد إعلان مبابي رحيله عن سان جيرمان

الرياضة

شاهد.. رد حكيمي على مذيعة سألته عن شعوره بعد إعلان مبابي رحيله عن سان جيرمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjar

رد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي بطريقة ذكية على سؤال رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن ملعب "حديقة الأمراء".

وبعد أشهر من الشائعات، أصبح رحيل مبابي عن سان جيرمان رسميا، بعدما أعلن اللاعب بنفسه في مقطع فيديو الجمعة الماضي نهاية مسيرته مع فريق العاصمة الفرنسية.

وخلال حفل توزيع جوائز موسم 2023ـ 2024 للدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين، سألت مذيعة فرنسية حكيمي عن شعوره بشأن رحيل مبابي  عن ملعب "حديقة الأمراء"، والذي تربطه به علاقة وطيدة ويعتبر أقرب أصدقائه في باريس سان جيرمان في عالم كرة القدم بشكل عام،  ليرد اللاعب المغربي بتأكيده على أن تفكيره الآن منصب على باريس سان جيرمان لأنه لا يزال لاعبا لهذا النادي ولن يتحدث إلا عنه.

وأضاف: "نحن في باريس وعلينا أن نفكر في الأفضل لباريس".

وشهد توزيع جوائز موسم 2023 ـ 2024 للدوري الفرنسي، فوز مبابي بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.

المصدر: le10sport

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا