شاهد.. رد حكيمي على مذيعة سألته عن شعوره بعد إعلان مبابي رحيله عن سان جيرمان

رد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي بطريقة ذكية على سؤال رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن ملعب "حديقة الأمراء".

وبعد أشهر من الشائعات، أصبح رحيل مبابي عن سان جيرمان رسميا، بعدما أعلن اللاعب بنفسه في مقطع فيديو الجمعة الماضي نهاية مسيرته مع فريق العاصمة الفرنسية.

وخلال حفل توزيع جوائز موسم 2023ـ 2024 للدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين، سألت مذيعة فرنسية حكيمي عن شعوره بشأن رحيل مبابي عن ملعب "حديقة الأمراء"، والذي تربطه به علاقة وطيدة ويعتبر أقرب أصدقائه في باريس سان جيرمان في عالم كرة القدم بشكل عام، ليرد اللاعب المغربي بتأكيده على أن تفكيره الآن منصب على باريس سان جيرمان لأنه لا يزال لاعبا لهذا النادي ولن يتحدث إلا عنه.

🔴🔵👊Hakimi sur le départ d’Mbappe



« Nous on est à Paris et on doit pense le meilleur pour Paris. » pic.twitter.com/x2sLbWUmEq — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) May 13, 2024

وأضاف: "نحن في باريس وعلينا أن نفكر في الأفضل لباريس".

وشهد توزيع جوائز موسم 2023 ـ 2024 للدوري الفرنسي، فوز مبابي بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.

المصدر: le10sport