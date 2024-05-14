بيسكوف: منصب شويغو الجديد منصب حكومي رفيع يشمل مهام واسعة في الدولة

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن المنصب الجديد الذي كلف به وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو منصب حكومي رفيع، ويشمل تنفيذ مجموعة واسعة من مهام الدولة.

إقرأ المزيد

وأضاف: "منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، هو منصب حكومي رفيع يتضمن مجموعة واسعة من المهام، وينطوي على اتصالات مباشرة مع الرئيس الروسي، لذا فمن غير المناسب الحديث عن تحجيم شويغو".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد عين شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي باتروشيف، وعيّن أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع خلفا لشويغو.

المصدر: نوفوستي