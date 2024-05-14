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خطة غريبة من جماهير أرسنال لتشتيت تركيز لاعبي مان سيتي قبل لقاء توتنهام.. وغوارديولا يخدعهم! (فيديو)

الرياضة

خطة غريبة من جماهير أرسنال لتشتيت تركيز لاعبي مان سيتي قبل لقاء توتنهام.. وغوارديولا يخدعهم! (فيديو)
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حاولت جماهير أرسنال تشتيت تركيز لاعبي مانشستر سيتي بطريقة غريبة قبل مواجهتهم توتنهام مساء اليوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي سيخوض مباراته المؤجلة أمام توتنهام مساء اليوم، ويمني عشاق "الغانرز" أنفسهم بأن يتعثر السيتي الليلة، حتى يظلوا على قمة "البريميرليغ" وذلك قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وتم تداول مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعة ملثمين من جماهير أرسنال، وهي تسعى جاهدة لمضايقة وإزعاج لاعبي مانشستر سيتي في نومهم قبل القمة المرتقبة بين "السيتي" وتوتنهام.

وتوجه العديد من جماهير أرسنال إلى أحد الفنادق في لندن، حيث أشعلوا الألعاب النارية والمفرقعات في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين لمضايقة اللاعبين والجهاز الفني لمانشستر سيتي، بعد أن أشارت التقارير إلى أن الفريق سيقيم في ذاك الفندق.

ولكن وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن خطة إفساد ليلة لاعبي مانشستر سيتي لم تنجح، حيث لم تصل بعثة "السيتي" إلى لندن مساء أمس، ولم يكن خبر وصولهم سوى إشاعة.

وأضافت أن لاعبي السيتي بقوا في مانشستر ليلة الاثنين وسيسافرون إلى لندن صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير أخرى، أن هذه (السفر إلى لندن يوم المباراة) كانت خطة نادي مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، ونتيجة لذلك، باءت محاولات مشجعي أرسنال لعرقلة نوم لاعبي السيتي بالفشل. 

المصدر: "ديلي ميل" + وكالات

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