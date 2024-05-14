ينصح الدكتور إيفان أندرييف أخصائي أمراض المناعة بنزع الأحذية والمشي حافي القدمين على العشب والرمل والحصى لتعزيز مناعة الجسم وعدم الإصابة بالأمراض.





ويقول الطبيب: "كان الاتصال بالأرض وبشكل عام مع طاقة الفضاء ومازال مفيدا للصحة. ولكن على خلفية الهجوم المتحيز والواسع النطاق من قبل شركات الأدوية، يتم استبعاده من العلاج. وللعلم هذا هو أساس الطب الشعبي الصيني والهندي والروسي أيضا".

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ووفقا له، القدم ترتبط بجميع أعضاء جسم الإنسان تقريبا. لذلك يمكن من خلال التأثير عليها حل العديد من المشكلات الصحية.

ويقول موضحا: "تنعكس جميع أعضاء جسم الإنسان على القدم، وعلى راحة اليد، وعلى الأذن، وعلى حدقة العين، ومن خلال التأثير على هذه الأعضاء، فيتم تحفيزها أو تهدئتها اعتمادا على ما نريد تحقيقه وكيف".

ويضيف: "إذا أردنا تحفيز الجسم، يجب المشي حافي القدمين على الحجارة، وعلى العشب المحصود، بحيث يحفز، مثل السجادة، أو على سجادة خشنة. أما إذا أردنا أن نهدأ، فيجب المشي حفاة على العشب الناعم غير المحصود، أو على الرمال الناعمة الدافئة، لتخفيف التوتر. وإذا أردنا تحفيز وتقوية جميع الأجزاء المتضررة، فيجب المشي على العشب الندي".

ووفقا له، يحتاج الأطفال وكذلك كبار السن إلى المشي حفاة.

ويقول: "الكثير من الأطفال يعانون من الأقدام المسطحة. لذلك من أجل تجنب الأقدام المسطحة، يجب تحفيز القدم وتحفيز الأربطة والأوتار والمفاصل وما إلى ذلك. وهذا ممكن بالمشي حافي القدمين. بالنسبة لكبار السن، يمكن مقارنة المشي حافي القدمين بعلاج تقوية عام مجاني وفعال لتعزيز الصحة".

المصدر: Pravda. Ru