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حريق في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية (فيديوهات + صورة)

أخبار العالم

حريق في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية (فيديوهات + صورة)
AFP
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اندلع اليوم الثلاثاء حريق في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية، حيث تم إغلاق حركة المرور أمام السيارات في المنطقة، وفق كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نتيجة للحريق الذي اندلع في قاعدة تل هشومير وسط إالبلاد، لحقت أضرار بالمعدات الموجودة في القاعدة، فيما عملت قوات الإطفاء على إخماد الحريق.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقيق في ملابسات هذا الحادث، مؤكدا أنه لم تقع إصابات.

حريق في قاعدة تل هشومير العسكرية الإسرائيلية (فيديوهات + صورة)

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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