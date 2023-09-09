عملية شاقة.. بدء انتشال مستكشف كهوف أمريكي مريض على عمق تجاوز 1 كم

قال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث التركية إن فرق الإنقاذ بدأت السبت عملية شاقة لانتشال مستكشف أمريكي أصيب بمرض خطير بينما كان على عمق ألف متر (3000 قدم) تحت مدخل كهف في تركيا.

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وذكر المسؤول في تصريح لوكالة "أ ب" أن الأمر قد يستغرق أياما لإخراج مارك ديكي إلى السطح، حيث يتوقع رجال الإنقاذ أنه سيضطر إلى التوقف والراحة بشكل متكرر في المخيمات المقامة على طول الطريق أثناء قيامهم بسحب نقالته عبر الممرات الضيقة.

وأضاف المسؤول "بدأت بعد ظهر اليوم عملية نقله من معسكره على ارتفاع 1040 مترا إلى المعسكر على عمق 700 متر".

وبدأ المستكشف البالغ من العمر 40 عاما في التقيؤ بسبب نزيف في المعدة أثناء رحلة استكشافية مع آخرين في كهف موركا في جبال طوروس جنوب تركيا.

وهرعت فرق الإنقاذ من جميع أنحاء أوروبا لمساعدة ديكي، وصل طبيب مجري وعالجه داخل الكهف في 3 سبتمبر، ومنذ ذلك الحين يتناوب الأطباء وعمال الإنقاذ على رعايته.

جدير بالذكر أنه ولإخراج المصاب يتعين نقله إلى مخيم مؤقت على ارتفاع يقع على عمق 700 متر، بعد توسيع أضيق الممرات في الكهف للسماح بمرور النقالة.

المصدر: أ ب